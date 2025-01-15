"Вы реально думаете у меня есть чувство вины?": Кубанский чиновник Палий попал в скандал - чувства семей погибших на СВО бойцов обесценены

Нешуточный скандал разразился в южном регионе из-за того, что чувства семей погибших на СВО бойцов были обесценены - некто Андрей Палий, кубанский чиновник из Тимашёвского района, попал под раздачу населения после того, как в сети появилась запись провокационного разговора.