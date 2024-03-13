Певец Дима Билан опроверг информацию, что помощница ждет от него ребенка

Певец Дима Билан в своем Telegram-канале назвал слухами информацию о том, что скоро станет отцом. "Когда в моей семье будет планироваться пополнение - я обязательно этим поделюсь, такое событие я точно не буду скрывать", - заявил исполнитель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии