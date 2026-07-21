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«Демократия» без выбора: очередной британский премьер получил ключи от Даунинг-стрит

«Демократия» без выбора: очередной британский премьер получил ключи от Даунинг-стрит

Великобритания вновь сменила главу правительства без прямого участия избирателей. Энди Бернэм был утверждён лидером правящей Лейбористской партии, после чего получил возможность занять резиденцию на Даунинг-стрит.

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