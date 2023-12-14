При полных

С 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге пройдет Кубок Первого канала, в котором примут участие сборные России-25, Казахстана, Белоруссии и команда «Звезды и ВХЛ», заменившая в последний момент сборную Китая.
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