Спутник Starlink V3 засняли прямо на орбите — аппараты включили аргоновые двигатели и поднимаются выше

Starlink V3 успешно повышают орбиту Первые спутники Starlink V3, запущенные SpaceX в рамках 14-го испытательного полета ракеты Starship, начали активно повышать высоту орбит.
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