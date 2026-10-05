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Спутник Starlink V3 засняли прямо на орбите — аппараты включили аргоновые двигатели и поднимаются выше

Спутник Starlink V3 засняли прямо на орбите — аппараты включили аргоновые двигатели и поднимаются выше

Starlink V3 успешно повышают орбиту Первые спутники Starlink V3, запущенные SpaceX в рамках 14-го испытательного полета ракеты Starship, начали активно повышать высоту орбит.

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