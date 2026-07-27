«Нижний Новгород» оформит переход вратаря «Зенита» Евгения Латышонка, чтобы затем отдать его в аренду «Балтике»,«Нижний Новгород» оформит переход вратаря «Зенита» Евгения Латышонка, чтобы затем отдать его в аренду «Балтике», сообщил в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов.