«Нижний Новгород» оформит переход вратаря «Зенита» Евгения Латышонка, чтобы затем отдать его в аренду «Балтике»,«Нижний Новгород» оформит переход вратаря «Зенита» Евгения Латышонка, чтобы затем отдать его в аренду «Балтике», сообщил в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов.
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