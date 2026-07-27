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«Нижний Новгород» купит Латышонка у «Зенита» и отдаст в аренду «Балтике» — источник

«Нижний Новгород» купит Латышонка у «Зенита» и отдаст в аренду «Балтике» — источник

«Нижний Новгород» оформит переход вратаря «Зенита» Евгения Латышонка, чтобы затем отдать его в аренду «Балтике»,«Нижний Новгород» оформит переход вратаря «Зенита» Евгения Латышонка, чтобы затем отдать его в аренду «Балтике», сообщил в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов.

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