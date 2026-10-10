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Царьград

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В Самаре отменили и задержали 12 рейсов в Москву, Петербург и Сочи

В Самаре отменили и задержали 12 рейсов в Москву, Петербург и Сочи

Изменения в расписании коснулись рейсов в Москву, Екатеринбург и Санкт-Петербург, а также прибывающих самолётов из этих городов, Сочи и Батуми.

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