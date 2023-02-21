Премьер Греции заявил об углублении отношений Афин с Вашингтоном

Отношения Греции с США становятся все крепче и крепче по всем направлениям. Об этом в понедельник вечером заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в начале переговоров с госсекретарем Энтони Блинкеном, прибывшим в Афины с визитом.