Сергея Золотарева избрали главой запорожского Мелитополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости. Депутаты горсовета Мелитополя утвердили экс-председателя горсовета города Сергея Золотарева на пост главы администрации городского округа Мелитополь, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
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