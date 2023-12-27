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Сбер открыл доступ внешним разработчикам к GigaCode

Сбер открыл доступ внешним разработчикам к GigaCode

AI-ассистент Сбера для написания программного кода GigaCode стал доступен внешним разработчикам, сообщает пресс-служба банка Отмечается, что сервис может по фрагменту кода сгенерировать наиболее вероятные его продолжения.

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