Сбер открыл доступ внешним разработчикам к GigaCode

AI-ассистент Сбера для написания программного кода GigaCode стал доступен внешним разработчикам, сообщает пресс-служба банка Отмечается, что сервис может по фрагменту кода сгенерировать наиболее вероятные его продолжения.
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