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Царьград

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Куда теперь не смогут поехать Шойгу и Герасимов: Карта опасных мест

Куда теперь не смогут поехать Шойгу и Герасимов: Карта опасных мест

После того, как международный уголовный суд выдал ордеры на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, в сети завирусилась карта, куда теперь не могут поехать генералы – карта опасных места и главный вопрос, который назрел у русских блогеров.

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