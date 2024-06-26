Куда теперь не смогут поехать Шойгу и Герасимов: Карта опасных мест

После того, как международный уголовный суд выдал ордеры на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, в сети завирусилась карта, куда теперь не могут поехать генералы – карта опасных места и главный вопрос, который назрел у русских блогеров.