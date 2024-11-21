Запрет на раздражение нацбольшинства

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Ничего они не начали считаться. Повсюду сидят жиды. Даже НАЧАЛЬНИК ГОРОДСКОЙ СВАЛКИ НА ЧУКОТКЕ - ЖИД. И МИГРАНТОВ ОНИ НАЧАЛИ ЗАВОЗИТЬ, в том числе и для того, чтобы о них самих меньше говорили, распределяя ненависть русского народа к иноземцам во власти еще и на азиатов... А НУЖНЫ КВОТЫ! Это и есть решение проблем в ГОСУДАРСТВЕ РУССКИХ! ( если кто в этом сомневается)... КВОТЫ! согласно процентному соотношению проживающих этносов в России. Например, в Думе этих хамзаевых должно быть не более 4-5 человек. А их там как СЕРЫХ КОШЕК... Муслимы, сидевшие в СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ годами КРАЛИ ГАЗ У СТРАНЫ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ (отец и сын)... Сейчас один, осужденный на "пожизненное", задергался. Просит амнистию... А хамзаевы, оставшиеся на свободе, угрожают нашим депутатам. Надоела эта "мистика в три листика", сложившаяся еще в советские времена, утопившая в фальсификациях все принятые во всем мире нормы ОТНОШЕНИЙ между людьми в многонациональном Государстве. Назовите мне хоть одну страну, где государствообразующий этнос ОТСУТСТВУЕТ ВО ВЛАСТИ...