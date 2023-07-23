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Полковник ВС США в отставке Дэвис: новая тактика украинских войск против России не принесет успеха

Полковник ВС США в отставке Дэвис: новая тактика украинских войск против России не принесет успеха

Вооруженные силы Украины начали применять измененную тактику с использованием небольших групп для внедрения в оборонительные позиции России.

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