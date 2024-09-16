Al-Watan: Буданов* контактирует с террористами для вербовки в ВСУ

Начальник Главного управления разведки Украины украинского Минобороны Кирилл Буданов* поддерживает связь с главарем "Джебхат ан-Нусры"** Абу Мухаммедом аль-Джуляни по вопросу отправки наемников на Украину, сообщает газета Al Watan.
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