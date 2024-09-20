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Китай

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Председатель ПК ВСНП встретился с президентом Союза парламентариев РК и Китая

Пекин, 19 сентября /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи встретился в четверг в Пекине с делегацией Республики Корея /РК/ во главе с президентом Союза парламентариев РК и Китая Ким Тхэ Неном.

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