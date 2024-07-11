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Царьград

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Противогазы и ОЗК не сработают: Враг готовится применять особый газ. Раскрыты районы распыления. Как себя защитить?

Противогазы и ОЗК не сработают: Враг готовится применять особый газ. Раскрыты районы распыления. Как себя защитить?

Военблогеры и военкоры с ЛБС сообщают, что ВСУ в скором времени планируют распылить особый газ – ядовитый и легковоспламеняющийся.

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