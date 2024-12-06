Евродепутаты призвали ЕС пересмотреть санкции против России

Датские евродепутаты Кристель Шальдемосе и Стине Боссе обратились в Еврокомиссию с запросом рассмотреть санкции против России, которые, по их мнению, привели к неравной конкуренции на авиационном рынке в пользу Китая.
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