Искали экстремистов: на встречу с Екатериной Дунцовой в Екатеринбурге нагрянули силовики

Полиция массово проверяла документы у присутствовавших в зале. Одного человека задержали.В Екатеринбурге полиция нагрянула в Marins Park Hotel, когда здесь проходила встреча с экс-кандидатом в президенты России Екатериной Дунцовой.
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