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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» и «Атлетико» интересуются Симаканом. «Лейпциг» может продать защитника за 40-45 млн евро

Интерес к 24-летнему защитнику проявляют «Ливерпуль» и «Атлетико». В последние дни эти клубы наводили справки о возможности трансфера игрока, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

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