Знаете ли вы, сколько электроэнергии потребляют Google и Microsoft? Максим МорозовСогласно недавнему исследованию Майкла Томаса, опубликованному на платформе X, в 2023 году технологические гиганты Google и Microsoft потребили каждый по 24 тераватт-часа электроэнергии.
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