НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Godunov
    Почему предатели до сих пор получают пенсию от РФ?Дмитрий Назаров: ...
  • alik3456 Джексон
    Когда лыжи доставать?Настоящая зима мо...
  • Sergeu Kanu
    Поет и поет, чего митинги делать?Митинг в поддержк...

Знаете ли вы, сколько электроэнергии потребляют Google и Microsoft?

Знаете ли вы, сколько электроэнергии потребляют Google и Microsoft?

Знаете ли вы, сколько электроэнергии потребляют Google и Microsoft? Максим МорозовСогласно недавнему исследованию Майкла Томаса, опубликованному на платформе X, в 2023 году технологические гиганты Google и Microsoft потребили каждый по 24 тераватт-часа электроэнергии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх