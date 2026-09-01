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Аргументы недели

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Из Пулково во вторник не вылетят по расписанию 28 рейсов

Из Пулково во вторник не вылетят по расписанию 28 рейсов

В аэропорту Пулково утром 1 сентября произошли изменения в расписании полетов. Задержаны 14 рейсов, а также известно о 14 отменах.

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