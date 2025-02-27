Новый СПГ проект в Индонезии привлек внимание покупателей Японская компания Inpex сообщила о высоком интересе потенциальных покупателей к ее новому СПГ-проекту в Индонезии.
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Новый СПГ проект в Индонезии привлек внимание покупателей Японская компания Inpex сообщила о высоком интересе потенциальных покупателей к ее новому СПГ-проекту в Индонезии.
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