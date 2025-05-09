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Победа в Европе: время московское

Победа в Европе: время московское

Конец Берлина наступил через два года четыре месяца после освобождения Сталинграда, спустя 16 дней после того, как армии маршалов Георгия Жукова и Ивана Конева ворвались в нацистскую столицу, менее чем через две недели после того, как ее достигли.

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