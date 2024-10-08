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Царьград

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Оборона прорвана. Рой дронов пробил оборону в Запорожье. Армия перешла к новой фазе наступления

Неожиданные новости поступают с Запорожского и Лиманского направления СВО. На юге русские войска прорвали оборону противника в Запорожье.

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