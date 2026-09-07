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Газета.ру

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Психолог Рогов: финансовые долги могут разрушить отношения

Психолог Рогов: финансовые долги могут разрушить отношения

Если деньги внутри семьи строго делятся на «твои» и «мои», и супругам приходится именно занимать и возвращать, это сигнал о том, что партнеры живут скорее как соседи по бюджету, чем как одна команда.

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