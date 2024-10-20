Президентские выборы: как проголосовали родном районе Майи Санду и Ренато Усатого

В Фалештах, родном районе Майи Санду и Ренато Усатого, все протоколы были обработаны. После обработки 100% протоколов наибольшее количество голосов набрал Ренато Усатый – 34,60%, на втором месте оказался Александр Стояногло – 27,48%, а на третьем месте Майя Санду – 23,50%.