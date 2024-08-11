Экс-чиновник Фриман: F-16 на Украине столкнутся с мощной российской системой ПВО

Прибывшие на Украину истребители F-16 столкнутся с самой мощной системой ПВО Вооруженных сил России, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман.
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