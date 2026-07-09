Может ли Нацполиция проверять бронирование? Адвокат Алексей Мендрух отвечает

Имеет ли право Национальная полиция требовать документы о бронировании сотрудников? Обязано ли предприятие предоставлять запрашиваемую информацию без судебного решения? Чем запрос по статье 93 УПК отличается от процедуры временного доступа к документам? И может ли полиция самостоятельно проверять законность бронирования вне уголовного производства? Адвокат Алексей Мендрух в эфире ответил на вопрос… Читать далее: https://prav.