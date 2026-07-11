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Стеф Карри поиграл на турнире по гольфу в подаренном юным фанатом сомбреро

На турнире по гольфу среди знаменитостей American Century Championship разыгрывающий Стеф Карри порадовал болельщиков дальними бросками в корзину и получил в подарок от юного болельщика уникальное сомбреро с логотипом «Уайлдкэтс».

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