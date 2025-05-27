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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**«Только FromSoft может изобразить страдание столь прекрасным»: релизный тре...

«Только FromSoft может изобразить страдание столь прекрасным»: релизный трейлер Elden Ring Nightreign заворожил фанатовИздательство Bandai Namco и разработчики из FromSoftware продолжают разжигать ажиотаж вокруг предстоящего релиза своего кооперативного роглайк-экшена Elden Ring Nightreign.

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