«Только FromSoft может изобразить страдание столь прекрасным»: релизный тре...

«Только FromSoft может изобразить страдание столь прекрасным»: релизный трейлер Elden Ring Nightreign заворожил фанатовИздательство Bandai Namco и разработчики из FromSoftware продолжают разжигать ажиотаж вокруг предстоящего релиза своего кооперативного роглайк-экшена Elden Ring Nightreign.
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