В России предлагают ввести новые механизмы контроля за ценами на жилье

Норму прибыли девелоперов, которые ведут высокомаржинальные проекты, предлагают ограничить. Такие меры, по данным отраслевых экспертов, обусловлены двукратным увеличением стоимости недвижимости за последние пять лет.
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