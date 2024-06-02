Материалы из Сингапура привлекли меня тем, что здесь приводится перечень надежд тех, кто пообещал победить Россию, да не очень вышло - на конференцию в Швейцарии, где предполагается составить загадочный "консенсус", который Зеленский собирается нам "передать".
Зеленский примчался в Сингапур, но встретиться с представителями Китая на "Диалоге Шангри-Ла" не получилось
Комментарии
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Светлана Петрова
Если кто и продолжает и весьма успешно, то это запад, со своими хитрыми заходами и подходцами ко всем, хотят объединить весь мир против нас, а, значит, за них и Зеленский тут им очень нужен как красный флаг или знамя победы запада, никто в мире не решится признать Зеленского не президентом, исходя из казуистики законодательства. После саммитов они еще могут развязать полномасштабную войну с двух фронтов. Азиаты будут дураками, если согласятся на размещение натовских войск у границ Китая
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9 час.
Михаил
Илэсаков ты наверное стучишь в СБУ что такие вещи выспрашиваешь. Может тебе м координаты нужны какие? Ты спрашивай. Люди специально обученные тебя услышат
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9 час.
НМ
Наталия Москаленко
Примерно так выглядит у этого ушлепка: «Люди добрые, спасите, помогите! Хулиганы жизни лишают!»
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6 час.
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