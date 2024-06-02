Зеленский примчался в Сингапур, но встретиться с представителями Китая на "Диалоге Шангри-Ла" не получилось

Светлана Петрова

Если кто и продолжает и весьма успешно, то это запад, со своими хитрыми заходами и подходцами ко всем, хотят объединить весь мир против нас, а, значит, за них и Зеленский тут им очень нужен как красный флаг или знамя победы запада, никто в мире не решится признать Зеленского не президентом, исходя из казуистики законодательства. После саммитов они еще могут развязать полномасштабную войну с двух фронтов. Азиаты будут дураками, если согласятся на размещение натовских войск у границ Китая