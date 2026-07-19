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Новости Тамбова

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В Державинском завершилась четвертая "Университетская смена"

В Державинском завершилась четвертая "Университетская смена"

Четвертая «Университетская смена» (12+) объединила 200 школьников из российских регионов. Десятидневный интенсив был направлен на профессиональную ориентацию подростков и их знакомство с педагогической деятельностью.

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