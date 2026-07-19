В Державинском завершилась четвертая "Университетская смена"

Четвертая «Университетская смена» (12+) объединила 200 школьников из российских регионов. Десятидневный интенсив был направлен на профессиональную ориентацию подростков и их знакомство с педагогической деятельностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии