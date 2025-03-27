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КРДВ и "Арсенал" запускают проект по добыче редкоземельных металлов

КРДВ и "Арсенал" запускают проект по добыче редкоземельных металлов

Акционерное общество "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ) и компания "Арсенал" официально заключили соглашение о партнёрстве в ходе Международного арктического форума, что позволит приступить к реализации амбициозного проекта "Кульйок-редкие земли".

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