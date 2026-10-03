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Царьград

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Подозреваемый в издевательствах над кошкой задержан в Подмосковье

Подозреваемый в издевательствах над кошкой задержан в Подмосковье

В Московской области задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с кошкой. Сообщается, что он издевался над животным, публикуя видео в интернете.

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