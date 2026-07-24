В ракету ударила молния во время взлета. Почему она не взорвалась?

Молния может ударить в ракету прямо во время взлета, и это уже происходило в реальности. Со стороны кажется, что такой разряд должен мгновенно привести к взрыву, но в космонавтике все устроено гораздо сложнее.
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