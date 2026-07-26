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На Кубе прошла международная встреча солидарности

На Кубе прошла международная встреча солидарности

Международную встречу солидарности с Кубой в рамках празднования годовщины штурма казарм Монкада и Карлоса Мануэля де Сеспедеса организовал Кубинский институт дружбы народов (ICAP), сообщает 25 июля Prensa Latina.

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