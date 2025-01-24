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Материнский капитал и пособия для семей: рост выплат с 1 февраля на 7,3%

Материнский капитал и пособия для семей: рост выплат с 1 февраля на 7,3%

С 1 февраля социальные выплаты для семей с детьми повысятся на 7,3%, включая материнский капитал и пособия по беременности и родам.

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