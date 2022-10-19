В конгрессе США обвинили Байдена в опасной энергетической политике

Президент США Джо Байдена заигрывает с активом национальной безопасности государства, опустошая стратегический нефтяной резерв страны в преддверии промежуточных выборов в конгресс, считает конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, передает Fox News.
Президент США Джо Байдена заигрывает с активом национальной безопасности государства, опустошая стратегический нефтяной резерв страны в преддверии промежуточных выборов в конгресс, считает конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, передает Fox News.
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