Газета.ру

7 806 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ананьев Андрей
    Что собчачка, что моргенштерн - два моральных урода. Фу...Собчак предложила...
  • Валерий Ворожищев
    Как долго иноагент Пушков будет в СФ РФ?Пушков усомнился ...
  • Александр24
    Где они эти школьные стадионы, площадки? А игра в спортзале в лапту - это как детский настольный биллиард вместо наст...Федерация русской...

В конгрессе США обвинили Байдена в опасной энергетической политике

В конгрессе США обвинили Байдена в опасной энергетической политике

Президент США Джо Байдена заигрывает с активом национальной безопасности государства, опустошая стратегический нефтяной резерв страны в преддверии промежуточных выборов в конгресс, считает конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, передает Fox News.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх