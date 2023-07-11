Закон, порядок, государство

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Урегулирование по ОСАГО онлайн доступно клиентам ВСК с 15 июля

Урегулирование по ОСАГО онлайн доступно клиентам ВСК с 15 июля

Страховой Дом ВСК совместно с министерством цифрового развития одним из первых запустил сервис дистанционного оформления ДТП по ОСАГО — он начнет работать с 15 июля.

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