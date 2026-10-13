WP: США и Европа разрабатывают новый мирный план по Украине из четырех пунктов

Западные страны разрабатывают новый план урегулирования конфликта на Украине, который включает четыре основных положения.
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Не знаю ,как США, а ЕС уже готовит 22-й пакет санкций против России. Вот вам и мирный план.