Леонид Ярошевский раскрывает тайны жизни с певицей Валерией в новой книге

Леонид Ярошевский, первый муж Валерии, выпустил книгу о начале её карьеры и их браке. В ней он рассказывает о знакомстве с будущей звездой в Саратове и раскрывает подробности изменений в её жизни, после знакомства с продюсером Александром Шульгиным в Москве.