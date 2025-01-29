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Леонид Ярошевский раскрывает тайны жизни с певицей Валерией в новой книге

Леонид Ярошевский раскрывает тайны жизни с певицей Валерией в новой книге

Леонид Ярошевский, первый муж Валерии, выпустил книгу о начале её карьеры и их браке. В ней он рассказывает о знакомстве с будущей звездой в Саратове и раскрывает подробности изменений в её жизни, после знакомства с продюсером Александром Шульгиным в Москве.

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