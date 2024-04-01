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Экономика Германии балансирует на краю пропасти

Экономика Германии балансирует на краю пропасти

Немецкая экономика балансирует на краю пропасти. Такую оценку дает издание "Эль Паис". Как сообщается в материале, причиной этому послужил спад в промышленной сфере, а окончательный урон был нанесен конфликтом в Украине.

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