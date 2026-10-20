В Кремле рассчитывают на скорую встречу президента Путина с представителями Трампа, заявил Песков. Ранее о том, что Уиткофф на этой неделе посетит Осло для переговоров о прекращении конфликта на Украине, в которых может принять участие Зеленский, сообщили источники Reuters.