В Смоленске выберут площадку для сервисного центра техники МАЗ

Губернатор: «Правительство Смоленской области окажет всестороннюю поддержку в создании нового совместного предприятия» Глава региона Василий Анохин поручил определить площадку для создания сервисного центра по обслуживанию техники Минского автомобильного завода в Смоленской области.
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