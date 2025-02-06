Россиян, сбежавших из страны, хотят отправить реставрировать храмы в зоне СВО

Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил россиянам, покинувшим страну в 2022 году, отправиться в зону спецоперации на Украине для реставрации храмов на освобожденных ВС РФ территориях.
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