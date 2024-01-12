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В Адыгее покажут хореографический спектакль «Адыгская народная свадьба» (Адыгэ нысэщэ джэгу)

Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс» представит в Большом зале Филармонии Концертного объединения Республики Адыгея хореографический спектакль «Адыгская народная свадьба» (Адыгэ нысэщэ джэгу) 3 февраля 2024 года в 17.

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