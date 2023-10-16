Словакия победила Люксембург и почти гарантировала выход на Евро-2024

Сборная Словакии в сложнейшем матче обыграла Люксембург и оторвалась от него на 5 очков в группе J. В Люксембурге прошел матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в секстете J, в котором местная сборная принимала Словакию.
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