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Подростка из Истры отправили под домашний арест после наезда на журналиста

Подростка из Истры отправили под домашний арест после наезда на журналиста

По данным следствия, парень сбил корреспондента «Известий» и скрылся.Подростка, которого обвиняют в наезде на журналиста «Известий», отправили под домашний арест.

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