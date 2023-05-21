Мужчина пострадал в результате возгорания хозяйственной постройки в Красносельском районе Петербурга

В огородничестве «Сосново-Полянское» в Красносельском районе поздно вечером 20 мая загорелся сарай. Как передает «Комсомольская правда», в результате пожара получил травмы мужчина.
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